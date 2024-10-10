Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali kapsamında düzenlenen Simgeden İmgeye: Etem Çalışkan sergisi kapılarını açtı.

Mersinli ressam ve hat sanatçısı Etem Çalışkan’ın 82 eserinden oluşan Simgeden İmgeye: Etem Çalışkan sergisi, Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisinde açılan 24’üncü sergi oldu. Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali kapsamında hazırlanan serginin açılışına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Özgür Ezel, Etem Çalışkan’ın oğlu Raci Çalışkan, sanatçı Ahmet Yeşil, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile sanatseverler katıldı. Sanatçı Etem Çalışkan gönderdiği videolu mesajla desteklerinden dolayı Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e teşekkür etti.

Buna benzer kültürel etkinliklerin sanatla iç içe büyüyen Yenişehir vizyonunun bir parçası olduğunu söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise “Etem Çalışkan, Atatürk sevdalısı, Cumhuriyet sevdalısı Mersinli bir sanatçı. 96 yaşında eser üreten ve sergileyen önemli bir değerimiz. Etem Beye sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Bu güzel eserleri bize kazandırdığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali ve Mersin Kitap Fuarı, 12 Ekim Cumartesi günü Yenişehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde başlayacak. Festival kapsamında Mersinli şair ve yazar Özdemir İnce, yazar Feridun Andaç ve şair Nouri al-Jarrah gibi isimler söyleşi ve imza günü programlarıyla Mersinlilerle buluşacak.