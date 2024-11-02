Akhisar Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) yürütülen İstihdam Garantili Simülasyonlu Genç Eğitimi (SİMGE) Projesi, Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mükremin Karasu ve birçok sektör temsilcisinin de katıldığı bir toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Okul öğretmenlerinden Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni Süleyman Kollu, SİMGE Projesi’nin gençleri iş dünyasına kazandırma hedefini bir sunum eşliğinde anlatırken Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mükremin Karasu, projenin özellikle istihdam odaklı yapısının gençlerin kariyer yolculuklarında önemli bir adım olduğunu belirtti. Proje koordinatörü Kamile Gökalp de sektör temsilcilerine ve projeye destek veren kurumlara teşekkür ederek, bu iş birliğinin projeyi daha ileriye taşıyacağını vurguladı.

Proje öğretmeni Süleyman Kollu, SİMGE Projesi’nin mesleki eğitime kazandırdığı yüksek teknoloji destekli yenilikleri anlatarak, “Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu proje, elektrikli araç bakım ve zeytinyağı sıkım operatörlüğü gibi sektörlerde simülasyon eğitim modülleri sunuyor. İlk iki grup için kursiyer başvurularını tamamladık; ayrıca mezunlara ve sektörde eğitim almamış kişilere yönelik kısa ve uzun süreli programlar hazırladık.” dedi.

Yüksek teknolojili eğitim ve sektörle güçlü iş birliği

Simülasyon eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, AKT Enerji AŞ. ve Verde AŞ. ortaklığıyla kurulan laboratuvarlarda uygulamalı eğitime geçiş yaparak alanlarında deneyim kazanıyor. Staj imkânlarıyla sektörle yakın temas kuran öğrenciler, elektrikli araçlar ve zeytinyağı sıkımı gibi çok özel alanlarda uzmanlaşıyor. Proje, öğrencilere yeni nesil teknolojilerle tanışma ve uygulama fırsatı sunarak iş hayatına donanımlı adım atmalarını sağlıyor.

Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğünden teşekkür

Manisa İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de, “Türkiye Yüzyılı Maarif modeli, öğretmenin bilgiyi sunan kişi olmasından ziyade öğrenciye rehberlik etmesi esasına dayanır. Öğrencilere vizyoner bir bakış açısı kazandıran model, öğrencinin öğrenmeyi öğrendiği yöntemi merkeze alır. Simge Projesinin sağladığı simültane yöntem sayesinde öğrencilerimiz bilgileri gerçeğe yakın hâliyle tecrübe etme imkanına kavuşuyor. Bu ve benzeri çalışmalar, öğrencilerimizin bilgilerini pekiştirdiği gibi simültane de olsa gerçeğe en yakın hâliyle tecrübe elde etmelerini sağlıyor. Böylece öğrencilerimizin gönüllerine dokunulmuş oluyor. Bu vesile ile öğrencilerimizin gönüllerine dokunana herkese teşekkür ediyorum.” sözleriyle projeyi değerlendirdi.