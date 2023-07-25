Yaban hayvanlarına yönelik bölgede yaptığı örnek çalışmalarla dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ile Erzurum Şubesi vatandaşlarda tarafından teslim edilen yaban hayvanlarını bir misafir gibi ağırlıyor, yediriyor, içiriyor, büyütüyor ve günü geldiğinde doğal yaşama kavuşturuyor.

Şimdilerde Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü’nün misafirleri dört adet minik ve şirin kerkenez yavruları. Minik kerkenezler veterinerlerin şefkatli ellerinde büyümeye devam ederken, akşam yemeğindeki halleri ve bekleyişleri izlenmeye değer görüntüler ortaya çıkardı. Yavrularla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında ise yürekleri ısıtan şu ifadeler kullanıldı, ”Yavru kerkenezlerin akşam yemeği vakti. Erzurum’da duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yavru kerkenezler koruma altına alındı. Çok sağlıklı olan yavrularımız, özgürce kanat çırpacakları güne kadar misafirimiz.”

Bu arada yine Erzurum’da bitkin düşen ve vatandaşlar tarafından kendilerine teslim edilen ebabil kuşunu misafir eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şubesi ebabilin muayene, bakım ve beslemesi yaptıktan sonra doğal yaşam alanına kavuşturdu.