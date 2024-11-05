Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi tarafından kadına yönelik şiddeti trajikomik bir dille ele alan "Şimdi Ne Olacak?" isimli tek perdelik tiyatro oyununu Nazilli’de sahnelenecek.

Vatandaşların severek takip ettiği Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonda gösterilerini ilçelerde yaşayan vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sevilen oyunlarından olan ve kadına karşı şiddete trajikomik bir şekilde dikkat çeken oyun da 8 Kasım Cuma günü saat 20.30’da Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Yunus Emre Gümüş tarafından kaleme alınan ’Şimdi Ne Olcak?’ tiyatro oyununa tüm Nazillilileri davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sevilen tiyatro oyunlarını vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.