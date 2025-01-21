Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi tarafından kadına yönelik şiddeti trajikomik bir dille ele alan "Şimdi Ne Olacak?" isimli tek perdelik tiyatro oyununu bu akşam Efeler’de sahnelenecek.

Vatandaşların severek takip ettiği Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonda gösterilerini ilçelerde yaşayan vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sevilen oyunlarından olan ve kadına karşı şiddete trajikomik bir şekilde dikkat çeken oyun da 21 Ocak Salı günü saat 20.00’da Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Yunus Emre Gümüş tarafından kaleme alınan ve Murat Uysal tarafından yönetilen ’Şimdi Ne Olacak?’ tiyatro oyununa tüm Aydınlıları davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sevilen tiyatro oyunlarını vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.