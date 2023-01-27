Simav İlçe Müftülüğünün düzenlediği Kiçir 2023 Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı sona erdi.

Simav İlçe Müftülüğünün düzenlediği Kiçir 2023 Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı sona erdi.

Kiçir Sosyal Kültür Evi konaklamalı ve 3 gün 2 gece olarak düzenlenen kampa 73 öğrenci ve 7 İlçe Müftülüğü personeli katıldı.

Doğa yürüyüşleri, köy kahvaltıları, oyun ve etkinlikler, dini faaliyetler şeklinde gerçekleştirilen kampta, Vaizler Murat Kaya, Mustafa Bektaş, Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş, Manevi Danışmanlar Osman Aslan, Emin Dönmez, İzcilik Koordinatörü Cuma Ali Tosun ve Din Görevlisi Mehmet Çötel görev aldı.

Öğrencilere ve din görevlilerine Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, Kızılcık Köyü Muhtarı Eyüp Karaaslan’ın kahvaltı ikram ettiği kamp programında Kiçir ve Kürendere Göletleri ile Oyatepe Yangın Kulesi’ne doğa yürüyüşleri düzenlendi.

Yöresel çalgılar eşliğinde oyunların oynandığı, kamp ateşinin yakıldığı programın son gününde Din Görevlisi Tolga Sönmez’in kısa eğitiminin ardından öğrenciler ve görevliler ok attılar. Öğrencilerin ve din görevlilerinin gönüllerince eğlendiği programda, vakit namazları toplu halde cemaatle kılınıp çeşitli eğitici ve öğretici faaliyetler gerçekleştirildi.