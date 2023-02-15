Kütahya’nın Simav ilçesinde Elif İkra Çelebi isimli 5 yaşındaki çocuk kumbarasındaki harçlıklarını depremzedelere bağışladı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde Elif İkra Çelebi isimli 5 yaşındaki çocuk kumbarasındaki harçlıklarını depremzedelere bağışladı.

İlçe genelinde sürdürülen deprem bölgesine yardım toplama yarışında küçük büyük her yaştan vatandaşın yaptığı bağışlar Simav Belediyesi önderliğinde ayni yardımlar deprem bölgesine, nakdi yardımlar da devletin açıkladığı ilgili hesaplara yatırılıyor.

Yardım toplama merkezine 9 yaşındaki kuzeni Eren Ünsal ile birlikte gelen 5 yaşındaki Elif İkra Çelebi’nin kumbarasındaki harçlığını depremzedelere bağışlaması herkesi duygulandırdı.

Elif İkra Çelebi, yardım toplama merkezinde bulunan görevlilere kumbarasını teslim ederken, “Sadece empati yaptım ve kumbaramla birlikte buraya geldim. Dilerim benim gibi herkes empati yaparak depremzedelere yardımda bulunur” dedi.