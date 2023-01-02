Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, (TKDK) Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyüne hibe desteğiyle tarımsal makine parkı kurdu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, (TKDK) Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyüne hibe desteğiyle tarımsal makine parkı kurdu.

TKDK, Sınırlı Sorumlu Kiçir Köyü Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi’nin 2 milyon 320 bin yatırım tutarlı Makine Parkı Projesi’ne 1 milyon 508 bin TL hibe desteği verecek.

Kiçir köyünde düzenlenen törende konuşan Vali Ali Çelik, tarımsal faaliyetin yürütülmesi için oluşturulan kaynağın çiftçileri ileri teknolojiyle buluşturacak değerli bir yatırım olduğunu söyledi.

Kırsal kalkınmada tarıma dayalı yatırımlara verilen desteğin artışına dikkat çeken Vali Çelik, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde köylümüzün kalkınması, kırsal alanda üretimin artması ve verimliliğin yükselmesi için çok ciddi kaynak dağılımları ve girişimler var. Köylümüzün her alanda desteklenmesi, kırsal alandaki altyapının güçlendirilerek tarımsal üretimin ve katma değerin yükselmesi için ciddi gayret ve çalışmalar yapılıyor. Makine parkı da bunun bir parçası” dedi.

Kiçir’deki birlik ve beraberlikten duyduğu mutluluğu da paylaşan Vali Çelik, “Birbirine güvenen ve inanan insanların bir araya gelmesi, bugün burada olduğu gibi yan yana, omuz omuza durması takdire şayan. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Proje çerçevesinde; 27 römork, birer adet silaj, balya, çapa makinesi, 10 adet pullu, 6 adet ot biçme, 3 adet kaz ayağı, 5 adet ot toplama ile bir adet ilaçlama makinesi alındı.

Çiftçiler, tarım aletlerini kiralama yöntemiyle kullanacak.

Törenin ardından Kiçir ve Beciler köylerini ziyaret eden Vali Çelik, köy halkının istek ve taleplerini dinledi.