Ziyaretlerde sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla sohbet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek kolaylıklar diledi.

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