Kütahya’nın Simav ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Adil Biçer’in AK Parti’den milletvekili aday adayı olması nedeniyle boşalan Simav Belediye Başkanlığı’na Fatih Kalay getirildi.

Simav Belediyesi Meclisi olağanüstü toplantıda yeni belediye başkanını seçti. Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay meclis üyelerinin oyu ile Simav’ın yeni Belediye Başkanı oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adil Biçer, ”28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle ayrıldığım Simav Belediye Başkanlığı görevine yapılan Simav Belediyesi birinci olağanüstü meclis toplantısında yapılan seçimle Fatih Kalay kardeşim seçilmiştir. 4 yıldır birlikte görev yaptığımız süre içinde büyük bir özveriyle çalıştı. Yeni görevinde de büyük bir özveriyle ve daha güzel işlere yine birlikte imza atacağız inşallah. Rabbim yardımcısı olsun. Fatih Kalay kardeşime Belediye Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Durmadan, yorulmadan Simav için birlikte var gücümüzle çalışmaya devam" dedi.

Fatih Kalay’ın biyografisi

Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu olan, evli ve 3 çocuk babası Fatih Kalay (45), ilçede halı ve mobilya - inşaat sektörlerinde ticari faaliyet gösterdi. AK Parti ilçe teşkilatında, yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulunan Kalay, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Partiden Belediye Meclis Üyesi seçilerek, Belediye Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı.