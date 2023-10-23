Simav İlçe Müftülüğünce Din Görevlilerinin vaaz becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Hizmet İçi Eğitim semineri başladı.

15 Din Görevlisin katıldığı 15 Temmuz Hafızlık Yatılı Erkek Kur’an Kursunun konferans salonunda başlayan program 3 Kasım 2023 tarihinde sona erecek.

Programda İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Vaizler Murat Kaya ve Mustafa Bektaş öğretici olarak görev alıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Müftüsü Serçe, " Din Görevlilerimizin kendi camilerinde ve görevlendirildiği yerlerde daha etkili vaaz yapabilmeleri ve vaaz becerilerini geliştirmeleri amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından başlatılan seminerleri biz de ilçemizde başlattık. Birçok personelimizi bu seminerlere peyderpey dahil edip seminerlerimizden istifade etmesini sağlamayı planlıyoruz. Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum" dedi.