Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Aksaz İhtiyaç Odaklı (Yetişkin Bayan) Yetişkinler Kur’an Kursunda eğitim gören 46 kursiyer için yılsonu kapanış programı düzenlendi.

Simav Belediyesi Yeni Düğün Salonunda gerçekleştirilen programa Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın eşi Hacer Demirtaş, Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, Simav İlçe Müftüsü Hasan Serçe’nin eşi Sevda Serçe, Simav İlçe Müftü Vekili Feyzullah Küçükçakır, Simav İlçe Müftülüğü Vaizesi Zeynep Öztürk, Kur’an Kursu Öğreticileri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın eşi Hacer Demirtaş ve Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak’ın onur konuğu olarak katıldığı hatim programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Tövbe İstiğfar duasıyla devam eden Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Aksaz Kur’an Kursu Öğreticisi ve kursiyerleri tarafından hazırlanan hatim programının açılış konuşmasını Simav İlçe Müftü Vekili Feyzullah Küçükçakır yaptı.

Açılış konuşmasına programının düzenlenmesinde ve hazırlanmasında emek veren Aksaz Kur’an Kursu Öğreticisi Keder Binbir ve kursiyerlerine teşekkür ile başlayan Müftü Vekili Feyzullah Küçükçakır, “Öncelikle Aksaz Kur’an Kursu Öğreticisi Keder Binbir’e ve Aksaz Kur’an Kursu kursiyerlerine böyle güzel bir programda bizleri bir araya getirdikleri için teşekkür ederim. Simav İlçe Müftülüğü olarak bizler böyle güzel programlar hazırlayan öğreticilerimizle ve kursiyerlerimizle gurur duyuyoruz. Müftülük olarak güzel ve iyi işler yaptığımızı görüyoruz. Simav Müftülüğümüze bağlı bu sene yetişkinlere yönelik 37 Kur’an Kursumuz ve yaklaşık 900’e yakın öğrencimiz bulunmaktadır. Kurslarımızdaki bu sayının her geçen yıl daha da artmasını temenni ederek, Kur’an Kurslarımızda eğitim gören gönlü Kur’an sevdasıyla dolu kursiyerlerimize ve öğreticilerimize gönülden şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Programa onur konuğu olarak katılan Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak yaptığı konuşmada, ilim öğrenmenin öneminden bahsederek, “İlk emri “Oku” diyen bir dinin mensuplarıyız" dedi.