Jeotermal enerjinin konut ısıtması ve sıcak su kullanımıyla ünlü Kütahya’nın Simav ilçesinde ilk kez doğalgaz kullanılan 315 konut ve 1 işyerinde hak sahipleri dairelerinin anahtarlarına yapılan törenle kavuştu.

TOKİ bölgesinin Özel Şeref Koleji’nin karşısında vasıfsız arazi üzerine TOKİ tarafından 1453 ARG İnşaat’a yaptırılan 18 blokta toplam 315 konutun hak sahiplerine anahtarlarının teslim töreni gerçekleştirildi.

Törende kürsüye gelerek Simav’ın TOKİ tarafından depreme dayanıklı konutlarının yapılması konusunda bilgi vererek konuşmasına başlayan Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 2019 yılında belediye başkanlığı seçimlerinde vermiş olduğu sözlerden birini daha yerine getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gazel: "Türkiye depremde adeta gücünü birleştirdi"

TBMM Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, 6 Şubat’ta Türkiye’nin Kahramanmaraş depremleriyle uyandığını, AK Parti milletvekilleri olarak, organizasyonun yapılmasının ardından deprem bölgesine hareket ettiklerini hatırlattı.

Depremin getirdiği yıkımı ve acıları yerinde gördüklerini, çadır ve konteynır kentler oluşturularak kalıcı konutların tamamlanmasına kadar Türkiye’nin tüm güçlerinin birleştirildiğini ifade eden Gazel, “Simav olarak sizler depremin acısını yakından bilenlerdensiniz. Bu açıdan ilçede ihtiyaç olan ve TOKİ tarafından yapılan bu konutların sizler için önemli olması yanı sıra seçilmeden önce projelerini sıralayan Belediye Başkanı Adil Biçer’in söz verdiği bu konutların sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Törende Vali Yardımcısı Hasan Erkal ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de birer konuşma yaparak konukların ve iş yerinin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Program; Simav Müftüsü Hasan Serçe’nin yaptırdığı duanın ardından protokol üyeleri tarafından konut sahiplerine anahtarlarının tek tek teslim edilmesiyle son buldu.

Törene Kütahya Vali Yardımcısı Hasan Erkal, Simav Kaymakam Vekili Burhanettin Yavaşi, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti ve Simav Belediyesi birim müdürleriyle ilçedeki birçok resmi kurum yöneticileriyle STSO Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Ziraat Odası Başkanı kadir Bütüner, kamu yararına faaliyet gösteren derneklerden olan ADD İlçe Başkanı Necati Demir, Kızılay İlçe Sorumlusu Özkan Atak, anahtarlarını alacak konut sahipleriyle vatandaşlar anahtar teslim törenine katıldı.