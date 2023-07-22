Simav İlçe Müftülüğünce Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine Din İstismarı İle Mücadele, Çevre Bilinci, Mahremiyet Eğitimi ve Sosyal Medya Ahlakı konularında seminer verildi.

Simav İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş tarafından Vaizler Murat Kaya, Mustafa Bektaş, Manevi Danışmanlar Osman Aslan, Emin Dönmez ve Din Görevlisi Mehmet Çötel’in görev yaptığı Osmanbey İmam Hatip Ortaokulu yatılı erkek yaz Kur’an kursu öğrencilerine, bayan görevlilerin görev yaptığı Gülizar Eren MTAL yatılı kız yaz Kur’an kursu öğrencilerine, Manavi Danışman Mustafa Esen, Din görevlisi Mustafa Ersoy’un görev yaptığı Diyanet Gençlik Merkezi yaz Kur’an kursu öğrencilerine, Din Görevlisi Fatih Tuna’nın görev yaptığı Hisarardı Camii yaz Kur’an kursu öğrencilerine, Din İstismarı İle Mücadele, Çevre Bilinci, Mahremiyet Eğitimi ve Sosyal Medya Ahlakı konularında seminerler verildi.