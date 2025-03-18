Simav İlçe Müftülüğünce resim ve şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde, ortaokul öğrencileri arası ezbere şiir okuma yarışması, lise öğrencileri arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşvik amacıyla İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından ödülleri verildi.

Müftü Hasan Serçe, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve emek veren tüm öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi.