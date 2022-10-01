Kütahya’da Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kütahya İl Özel İdaresinin yağlık ayçiçeği desteğinden yararlanan çiftçilerin ayçiçeği hasadı mesaisi sürüyor.

Kütahya’da Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kütahya İl Özel İdaresinin yağlık ayçiçeği desteğinden yararlanan çiftçilerin ayçiçeği hasadı mesaisi sürüyor.

Vali Ali Çelik, Simav Demirci’de tarlada biçerdöverin direksiyonuna geçerek, çiftçilerle beraber ayçiçeği hasadı yaptı.

Kütahya il genelinde 33 bin dönüm yağlık ayçiçeği ekildiğini belirten Vali Ali Çelik, üretimin artırılması için İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle 26 bin dönüm alana tohum dağıtıldığını söyledi.

Simav’da 7 bin dekar alanda uygulanan destek projesinden yaklaşık bin çiftçinin yararlandığını dile getiren Vali Çelik, toplam 10 bin dönüm alandan 2 bin 500 ton rekolte beklendiğini kaydetti.

Vali Çelik’e Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ile Simav İl Genel Meclisi üyeleri ve çiftçiler eşlik etti.