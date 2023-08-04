Kütahya’nın Simav ilçesinde seyir halindeyken yanan araç küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Simav istikametine seyreden H.B. idaresindeki otomobil, Simav TÜVTÜRK yakınlarında motor kısmından yanmaya başladı. H.B. yönetimindeki 11 ABK 184 plakalı otomobilin motor kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Simav Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.