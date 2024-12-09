Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Simav İsmet Kazcıoğlu Otomotiv Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. arasında sektöre entegre meslek lisesi açılış protokolü imzalandığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile İsmet Kazcıoğlu Otomotiv Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. arasında sektöre entegre meslek lisesi protokolü, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer’in de katıldığı törenle imzalandı. Kurulacak Şeref Kazcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin makine ve tasarım teknolojisi ile metal teknolojisi alanlarında eğitim vereceğini söyleyen Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, ”Öğrenciler işletmenin üretim hattıyla bütünleşmiş bir ortamda mesleğin gerektirdiği iklimde yetişecek. Bu sayede gençler hem teoriyi hem de pratiği bir arada öğrenerek mezuniyet sonrası istihdama daha hızlı geçiş yapabilecek. Bu protokol sayesinde gençlerimiz mesleki eğitimde uluslararası standartlara uygun bir altyapıyla yetişecek, ilimizin kalkınmasında önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca bu proje Simav’ımızın gençlerine umut olacak, mesleki eğitime de değer katacaktır. Projenin hayata geçmesine vesile olan

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Kurulu ve Simav Ticaret Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, İsmet Kazcıoğlu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü İsmet Kazcıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Şehit Emre Üçkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yüksel Akın, TOBB temsilcilerine ve projede emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Simav’ımıza hayırlı olsun” dedi.

Protokol çerçevesinde öğrenciler için işletme bünyesinde modern atölyeler ve laboratuvarlar kurulacak. Gerçek üretim ortamlarında uygulamalı eğitim imkânı sağlanacak. Çerçeve öğretim programları güncellenecek ve yeni materyaller hazırlanacak. Eğitimde iş sağlığı ve güvenliği öncelikli olacak. Öğrencilere burs desteği sunulacak. Mezunların en az yüzde 30’u istihdam edilecek.