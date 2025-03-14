Simav ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde ortaokul öğrencileri arası ezbere şiir okuma yarışması gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen komisyon başkanlığını İlçe Müftüsü Hasan Serçe’nin yaptığı yarışmanın komisyon üyeleri ise İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Hakkı Balı, Vaizler Zeynep Öztürk ve Bayram Maraşlı ile Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ahmet Tural’dan oluştu.

Yarışma sonucunda, Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulundan Fatma Evra Yeşil birinci, Şehit Ali Yılmaz Ortaokulundan Hasibe Tansu Kurt ikinci ve Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulundan Ayşe Melek Akpınar üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.