Programın sonunda çay ve çerez eşliğinde yapılan çay sohbetinin ardından öğrenciler, Diyanet Gençlik Merkezimizdeki masa tenisi ve diğer oyun araç gereçleriyle oyunlar oynayıp eğlenceli vakit geçirdiler.

Programda İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş, öğrencilere, "Okulda, evde, hayatta sorumluluk bilinci, yaradılış amacımız ve dini sorumluluğumuz" konusunu anlattı.

Simav İlçe Müftülüğü Manevi Danışmanı Osman Aslan’ın Diyanet Gençlik Merkezinde gerçekleştirdiği programa Osmanbey Ortaokulu öğrencileri ve görevli öğretmenleri Fatma Aysu katıldı.

Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu, TEKNOKENT’i gündeme aldı

Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu, TEKNOKENT’i gündeme aldı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.