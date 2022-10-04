Simav İlçe Emniyet Müdürlüğünce Osmanbey Ortaokulu öğrencilerine Trafik Davranışları ve Trafik Dedektifliği eğitimi verildi.

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğünce Osmanbey Ortaokulu öğrencilerine Trafik Davranışları ve Trafik Dedektifliği eğitimi verildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli Polis memuru Erkan Konuk tarafından Osmanbey Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerine, trafik işaret ve levhaları, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları konularında bilgi verildi.