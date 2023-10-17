Kütahya’nın Simav ilçesinde görev yapan beden eğitimi ve müzik öğretmenlerinin hazırladığı proje Kaymakam Bünyamin Karaloğlu’nun başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

İlçede görev yapan beden eğitimi ve müzik öğretmenlerinin hazırladığı proje ile beden eğitimi ve müzik öğretmeni olmayan okullarda, derslerin önemini ve farkındalığını oluşturmak, öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, çocukların müzik ve sportif alanlarda yeteneklerini keşfetmek ve yönlendirilmesini sağlamak hedefleniyor.