Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık işyerlerinin denetimi esnasında bir kahvehanede masa üzerinde 6 adet 100 TL, şahısların elinden 13 adet 200 TL, 17 adet 100 TL olmak üzere toplamda 4 bin 900 TL ele geçirildi. İş yeri sahibi M.Ö’nün (61) şüpheli olarak ifadesi alınırken, masada bulunan 4 şahsa Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari işlem uygulandı.