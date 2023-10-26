Kütahya’nın Simav ilçesinde çıkan yangında iki katlı binanın ikinci katı ve çatısı kullanılmaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Simav Beyce Mahallesinde Sedat Güngör’e ait iki katlı evde gece 01.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın Simav, Çitgöl, Demirciköy, Akdağ, Naşa ve Güney Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bitişikteki eve sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu iki katlı binanın ikinci katı ve çatısı kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.