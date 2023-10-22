Kütahya’nın Simav ilçesinde Kıbrıs Gazisi Kazım Çakır, yakalandığı demans hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Demans rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi 70 yaşındaki Kazım Çakır, Akdağ beldesi Kınık Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından Kınık Mezarlığı’na defnedildi.
Düzenlenen cenaze törenine Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, Akdağ Belde Belediye Başkanı Yakup Oran, Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bilge Sapmaz, ailesi, yakınları ve belde halkı katıldı