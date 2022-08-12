Toplantıya Bölge Müdürü Birol Dündar’ın yanı sıra Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal, Orman İşletme Şefleri ile köylü vatandaşlar katıldı.

Aynı zamanda kestane dal kanseri ve gal arısı ile mücadele çalışmaları konuşulduğu toplantıda alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Simav Yeniköy de yöre halkı ile bir araya gelerek kestane veriminin artırılması konusunda istişarede bulundu ve vatandaşların taleplerini dinledi.

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