Kütahya’nın Simav ilçesinde 2024 yılında hatimle teravih namazı kıldıran personel ve hafız öğrencilere Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından imzalanıp gönderilen teşekkür belgeleri teslim edildi.

İlçedeki Softa ve Hisarardı camilerinde hatimle teravih kıldıran personel Mehmet Gündüz, Ramazan Dursun, öğrenciler, Bedirhan Barındık, İbrahim Türkkan, Ömer Burak Işık, Envercan Çetintaş, Mustafa Ayhan, Onur Koç ve Seyfullah Vural’a teşekkür belgeleri İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından teslim edildi.