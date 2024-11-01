Kütahya’nın Simav ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 15. etap projeleri çerçevesinde hastalıktan ari işletmeye 1,5 milyon TL hibe ödemesi yapılacak.

Simav’da KKYDP 15. etap projeleri çerçevesinde teknoloji yenileme ve modernizasyon konusunda uygulanan projede işletmenin temin ettiği süt sağım ünitesi, hayvan yatağı, kaşıma fırçası ve durak demirlerinin hak ediş kontrolü İl Proje Yürütme Birimi tarafından yapıldı. İşletme sahibi Muradiye Pınar, sağlanan destekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Bakanlığa ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.

Aynı zamanda hastalıktan ari olan işletmeye uyguladığı proje çerçevesinde yaklaşık 1,5 milyon TL hibe ödemesi yapılacak.