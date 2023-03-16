Simav ilçe Müftülüğümüze bağlı Hz Aişe Kız Kuran Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan ve hafızlık sınavını kazanan hafızlara belgeleri teslim edildi.

Konuyla ilgili Simav İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, “ Müftülüğümüze bağlı Hz Aişe Kız Kuran Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan ve hafızlık sınavını kazanan Elif Ayaz, Gülnur Sarı ve Seher Kaydul, 15 Temmuz Şehitleri Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan ve hafızlık sınavını kazanan, Mustafa Çelik ve Abbas Saka, Boğazköy Hoca Hafız Hasan Takak Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamlayan ve hafızlık sınavını kazanan Mustafa Uzal isimli öğrencilerimizin, Diyanet İşleri Başkanlığımızca imzalanıp gönderilen "Hafızlık Belgeleri" kendilerine teslim edildi. İlçe Müftülüğü makam odasında düzenlenen programda, hafızlarımıza belgelerini Diyanet İşleri Bakanımız adına İlçe Müftümüz Hasan Serçe takdim etti. Programa hafız öğrencilerimiz, hocaları ve Kur’an Kursu müdürlerimiz katıldı. Öğrencilerimizi, hocalarını ve ailelerini tebrik ederiz. Hafızlarımızın yolu, bahtı açık olsun inşallah” ifadelerine yer verildi.