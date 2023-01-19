Simav İlçe Müftülüğü, din görevlileri rehberliğinde gençlere yönelik Gençlik Buluşmalarının devam ettiği bildirildi.

Eskişehirli öğrenciler moral ve motivasyon kampı için Ilıca Harlek Termal Otel’de Eskişehirli öğrenciler moral ve motivasyon kampı için Ilıca Harlek Termal Otel’de

Simav İlçe Müftülüğü, din görevlileri rehberliğinde gençlere yönelik Gençlik Buluşmalarının devam ettiği bildirildi.

Ece Sultan 4-6 Yaş Kuran Kursu Hocası Fadime Yalçın ve Rukiye Aslan ile Çitgöl 4-6 Yaş Kuran Kursu hocalarından Vildan Ildız bir grup genç kızla Diyanet Gençlik Merkezinde bir araya geldi.

Güneyköy 4-6 Yaş Kuran Kursu Hocası Şeyma Takak Çakır, kaligrafi sanatını gençlere anlatıp, gençlerin kaligrafi ile ilgili sorularını cevapladı. Programın ardından gençlere ikramlarda bulunuldu ve günün konusuna uygun hediyeler takdim edildi.