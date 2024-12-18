Kütahya’nın Simav ilçesinde gerçekleştirilen “Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” yarışması il finali büyük ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Simav Belediye Kültür Merkezi’nde yapılan “Kütahya İli İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Liseleri Erkek öğrenciler Arası Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” il finali yaklaşık 4 saat sürdü. Programda, İmam Hatip Liselerinden 8 öğrenci ve İmam Hatip Ortaokullarından 15 öğrenci yarıştı.

Yarışma sonunda imam hatip liseleri kategorisinde, Kütahya İmam Hatip Lisesinden Furkan Süngü birinci, Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Yasin Emir Uslu ikinci ve Simav Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mustafa Ali Vural üçüncü oldu.

İmam hatip ortaokulları kategorisinde, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulundan Muhammed Berkay Kırçay birinci, Ahteri İmam Hatip Ortaokulundan Mert Kahraman ikinci ve Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulundan Avuobaydah Bilal Hamid Hamıd üçüncü oldu.