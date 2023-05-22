Simav Belediyesi tarafından geleneksel "Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Töreni" düzenlendi.

Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve Belediye Başkanı Fatih Kalay’ın katıldığı Büyük Hayır ve Toplu Sünnet töreni saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Törende bir konuşma yapan Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay,” Belediyemiz önderliğinde, hayırsever ve gönüllü halkımızın katkılarıyla neredeyse 1 asırdır süregelen büyük hayır ve toplu sünnet törenimize maddi manevi destek olan hayırsever halkımıza, fedakarca çalışan gönüllülerimize, belediye personelime, güvenlik güçlerimize ve tüm emeği geçenlere, ayrıca etkinliğimize uzaktan yakından teşrif eden tüm halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberlik içinde yenilerine kavuştursun inşallah” dedi.

Helva karımı, halk oyunları ve mehter marşı gösterileriyle devam eden program, sünnet çocuklarına hediyelerin verilmesi ve süslenen araçların ilçe merkezinde konvoy yapmasıyla son buldu.