Simav ilçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından KYK Kız yurdunda öğrencilere, “Filistin” konulu sunum gerçekleştirildi.

KYK Kız yurdunda görevli Hacer Kardaş ve Fatmagül Ulusal tarafından organize edilen programda İlçe Müftüsü Hasan Serçe “Filistin” konulu sunum yaptı.

Konuşmasında Filistin’in dünü, bugünü ve Türkiye için önemini anlatan Müftü Serçe, "Filistin Müslüman toprağıdır ecdadımızın bize yadigarıdır, bizim ilk kıblemizdir. İsra olayı burada gerçekleşmiştir. Nice Peygamberlere yurt olmuş bu beldeleri korumak ve kollamak tüm Müslümanların görevidir. İnşallah yapılan zulümler bitecek ve Filistin tekrar Müslümanların yurdu olacaktır” dedi.

Kız öğrenciler tarafından okunan ilahi ve şiirlerden sonra erkek yurdu manevi Danışmanı Emin Dönmez’in duası ile program sona erdi. Programa İlçe Müftüsü Hasan Serçe, KYK Müdürü Ali Karaca, erkek öğrenci yurdu Manevi Danışmanı Emin Dönmez, Gençlik Koordinatörü Kadriye Çakmak, Nurifet Sağın, KYK da görevli Hacer Kardaş, Fatmagül Ulusal ve Yurt öğrencileri katıldı.