Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçtaki 4 kişiden 2’sinin üzerinde 6 gram esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eynal yolu üzerinde içerisinde H.Ö. (37), F.Ö.(52), Z.Y.(46) ve M.Ö.(42) isimli şahısların bulunduğu araç durduruldu. Şahısların yapılan üst aramalarında H.Ö.’nün üzerinde 6 gram esrar, F.Ö.’nün üzerinde 2 gram metamfetamin ve M.Ö. isimli şahsın üzerinde ise bir adet payp ele geçirildi.

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Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.