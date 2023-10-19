Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçtaki 4 kişiden 2’sinin üzerinde 6 gram esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eynal yolu üzerinde içerisinde H.Ö. (37), F.Ö.(52), Z.Y.(46) ve M.Ö.(42) isimli şahısların bulunduğu araç durduruldu. Şahısların yapılan üst aramalarında H.Ö.’nün üzerinde 6 gram esrar, F.Ö.’nün üzerinde 2 gram metamfetamin ve M.Ö. isimli şahsın üzerinde ise bir adet payp ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.