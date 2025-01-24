Kütahya’nın Simav İlçe Müftülüğünce din görevlilerine yönelik 3 ay öce açılan Talim ve Tashih-i Huruf kursu, yapılan bitirme sınavıyla sona erdi.

15 Temmuz Şehitleri Kur’an Kursunun konferans salonunda düzenlenen ve yaklaşık 3 ay süren kursun ardından İlçe Müftüsü Hasan Serçe’nin başkanlığında, Murakıb Ertuğrul Takak ve Vaiz Feyzullah Satılmış’tan oluşan komisyonun yaptığı bitirme sınavı ile Talim ve Tashih-i Huruf kursu tamamlandı.

Kursta öğretici olarak İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Vaizler Bayram Maraşlı, Feyzullah Satılmış, Murakıb Ertuğrul Takak ve Din Görevlileri Harun Cangür, Ufuk Demirkan’ın görev aldı.

Yapılan kurs bitirme sınavının sonunda başarılı olan din görevlilerine kurs bitirme belgesi verilecek.