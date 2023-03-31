Kütahya’nın Simav ilçesinde misafir edilen depremzede aileler için iftar yemeği programı düzenlendi.

İftar öncesi masaları tek tek gezip depremzede ailelerin her biriyle yakından ilgilenen Kaymakam Vekili Burhanettin Yavaşi, katılımlarından dolayı depremzede ailelerine teşekkür etti.

Simav Kaymakamlığı tarafından organize edilen yaklaşık 200 depremzedenin katıldığı iftar yemeğinde konuşan Simav Kaymakam Vekili Burhanettin Yavaşi, “Milletimizin başı sağ olsun, Allah tekrarını yaşatmasın yaralılarımıza acil şifa yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum” dedi.

Kaymakam Vekili Yavaşi, Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu’nun eşi Hilal Karaloğlu, bazı kurum amirleri ve depremzede ailelerin katıldığı iftar yemeği Simav İlçe Müftüsü Hasan Serçe’nin yaptığı duayla program son buldu.