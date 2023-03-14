Simav’a bağlı Sarıçam köyünde çıkan yangında, iki ahşap ev tamamen yandı, 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıçam köyünde Emrah Uzun’a ait içerisinde oturulmayan evde başlayan yangın, bitişiğinde bulunan Niyazi Uzun’a ait eve sıçradı. Yangın, Simav Belediyesi ve çevre itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki ahşap ev tamamen yanarken, Ali Rıza Karakaş’a ait olan evin çatısı da yangından zarar gördü. Yangında ayrıca 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.