Simav ilçesinde Mevlid-i Nebi ve Din Görevlileri haftası etkinlikleri çerçevesinde Simav Fen Lisesi ve Şehit Emre Üçkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla “Camii Gençlik Buluşması” gerçekleştirildi.

Esenevler Camii din görevlileri Mehmet Danacı ve Ahmet Karaduman tarafından organize edilen buluşmada İlçe Müftüsü Hasan Serçe’nin kıldırdığı yatsı namazından sonra Müftü Serçe’nin, gençlere "Mevlid-i Nebi Haftası ve Peygamberimizin Sünneti" konulu sohbetinin ardından öğrencilere hediyeleri takdim edildi.