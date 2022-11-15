Kütahya’nın Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında bir otomobilde yapılan aramada, biri kurusıkıdan bozma olmak üzere 2 adet tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi.

Kütahya’nın Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında bir otomobilde yapılan aramada, biri kurusıkıdan bozma olmak üzere 2 adet tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik uygulamasında durdurulan araçta araç sürücüsü G.U.’nun ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, yapılan aramada araç içerisinde 1’i kurusıkıdan bozma olmak üzere 2 tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü belirtildi.