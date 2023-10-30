Kütahya’nın Simav ilçesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce toplam bin 527 kişiye trafik eğitimi verildiği bildirildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 25-27 Ekim 2023 tarihleri arasında Seyyar Çocuk Trafik Eğitim Parkında toplam 467 öğrenciye, Simav Sağlık Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören toplam 620 Üniversite öğrencisine genel trafik kuralları hakkında, emniyet kemeri bilgilendirilmesi için muhtelif cadde ve sokakta toplam 315 vatandaşa eğitim çalışması yapıldı. Muhtelif köy kahvehanelerinde bulunan toplam 125 vatandaşa genel trafik kuralları ve güvenli traktör kullanımı konularında eğitim verildi. Toplam bin 527 vatandaşa trafik eğitimi verildi.