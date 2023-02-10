Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 84 okul kantini ve yemekhane çalışanına hijyen eğitimi verildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 84 okul kantini ve yemekhane çalışanına hijyen eğitimi verildi.

Okul kantini ve yemekhanelerin çocukların beslenmesinde çok büyük önem arz ettiğini söyleyen Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, “Bu nedenle bakanlığımız, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bu işletmelerin düzenli olarak denetimlerini yapmakta, ayrıca hem ortam hijyeni, hem de çalışan personel hijyeni açısından işletmelere gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır. Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün yapmış olduğu protokol gereği okul kantin ve yemekhanelerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi toplantısı Hükümet Konağı toplantı salonunda yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen toplantıda, işletme hijyeni, personel hijyeni, gıda mevzuatı ve uyulması gereken kurallar, okulda satılması ve satılmaması gereken gıdalar gibi pek çok konuyu içeren sunum yapıldı, Karşılıklı soru, cevap şeklinde bilgilendirmenin de yapıldığı toplantıya toplam 84 kantin ve yemekhane çalışanı katıldı” dedi.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir de katılırken, sunumu ise Gıda Kontrol Görevlisi Mustafa Ertuğran gerçekleştirdi. Toplantıda kantin ve yemekhanelerde çalışan personele çalıştıkları alanda uyulması gereken kurallar, gıdalarla ve etiketlerde bulunması gereken maddeler, gıdaların muhafazası, okul gıdaları gibi konularda bilgiler verilirken denetimlerin rutin olarak aralıksız devam edeceğini ve kantin ve yemekhane çalışanlarının oldukça önemli bir iş yaptıkları hatırlatıldı.