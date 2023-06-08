Kütahya’nın Simav ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 75 hacı adayı yapılan program sonrası dualarla uğurlandı.

Nasuhağa Camii önünde yapılan uğurlama programında katılımcılara hitap eden İlçe Müftüsü Hasan Serçe, hacı adaylarına Türk milletini temsil ettiklerini, kutsal beldelerde millet, devlet ve gelecek nesiller için dua etmelerini istedi.

Hac yolculuğunun çok kutsal ve çok bereketli bir yolculuk olmasının yanında meşakkatli ve zor bir ibadet olduğu belirten Müftü Serçe, hacı adayları için hayır duada bulunarak, "Allah sabrını ve kolaylığını versin. Rabbim salimen gidip salimen dönmeyi sizlere nasip etsin” dedi.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe’nin kafile başkanlığını yaptığı 74’ü Simav’dan, 1’i Şaphane ilçesinden olmak üzere toplam 75 hacı adayı Müftü Hasan Serçe’nin yaptığı duanın ardından yakınlarıyla vedalaşıp, kutsal topraklara uğurlandı.