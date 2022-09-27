Program, sonunda öğrencilere ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Programa, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, Merkez Kur’an Kursları Dernek Başkanı Bilal Çakmak, Ece Sultan Kur’an Kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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