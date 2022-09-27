Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Ece Sultan 4-6 yaş Kur’an kursunda yeni eğitim öğretim yılı başlaması münasebetiyle açılış programı düzenlendi.
Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Ece Sultan 4-6 yaş Kur’an kursunda yeni eğitim öğretim yılı başlaması münasebetiyle açılış programı düzenlendi.
Programa, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, Merkez Kur’an Kursları Dernek Başkanı Bilal Çakmak, Ece Sultan Kur’an Kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Program, sonunda öğrencilere ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu.
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