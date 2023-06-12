Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Ece Sultan 4-6 Yaş Kur’an Kursunda öğrenim gören öğrenciler için yılsonu programı ve karne törenine düzenlendi.

Simav Belediyesi Düğün salonunda yapılan yılsonu programı ve karne törenine, İlçe Müftü vekili olarak görev yapan Şaphane Müftüsü Salim Üzülmez, eşi Sümeyra, İlçe Müftüsü Hasan Serçe’nin eşi Sevda, Kur’an Kursu Öğreticileri, minik öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan İlçe Müftü Vekili Salim Üzülmez, " ‘Ağaç yaşken eğilir’ diyerek çıktığımız yolda Türkiye genelinde yüzbinlerce minik gönüllere dokunduk. İlerleyen yaşlarda da Kur’an Kurslarımızla, yaz Kur’an Kurslarımızla, öğrenci yurtlarımızla gönüllere dokunmaya da devam ediyoruz" dedi.

Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.