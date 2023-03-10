Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Hayme Ana 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, Üçpınar Camiinde "Hoşgeldin Ramazan" konulu programda bir araya geldi.

Üçpınar Camii din görevlileri Yasin İpek ve Süleyman Yiğit’in organizasyonunda yapılan programda minik öğrencilere, cami görevlisi Yasin İpek, “Hoşgeldin Ramazan” konulu sohbet gerçekleştirdi.

Ramazan Ayı ve oruç ile ilgili miniklere bilgiler verilen ve soruları cevaplanan programın sonunda üzerinde cami figürü bulunan pasta kesilip öğrencilere ve katılımcılara ikram edildi.