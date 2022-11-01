Kütahya’nın Simav ilçesinde polis tarafından içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 3 gram esrar ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde polis tarafından içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 3 gram esrar ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem yapılan F.S.’ ye ait araç içerisinde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin F.S., G.A. ve F.S isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde yaptığı aramada, 3 gram esrar maddesi, 3 gram metamfetamin ve 1 adet payp tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.