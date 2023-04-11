Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi ziyaret edilerek 2. Basamak Sağlık Hizmetleri yerinde değerlendirildi.

Ziyarette hastanede tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" dileklerini ileten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, sağlık çalışanları ile bir araya gelerek sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı, görev yapan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sağlık tesisinin fiziki şartlarını da inceleyen Müdür Sertaş Erarslan’a, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ertan Akça, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Emrah Çamköy ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Gümüşçü eşlik etti.

"Anne Dostu Hastane" programı çerçevesinde Anne Dostu Hastane Değerlendirmesi sonucunda "Anne Dostu Hastane" unvanı kazanan Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi için hazırlanan sertifika İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan tarafından Hastane Başhekimi Op. Dr. Naci Çağlar’a takdim edildi. Ziyaret Simav ilçe genel değerlendirme sunumu ile sona erdi.