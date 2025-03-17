Kütahya’nın Simav ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitlerini anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen lise öğrencileri arası resim yarışmasının sonuçlandığı bildirildi.

Komisyon başkanlığını İlçe Müftüsü Hasan Serçe’nin, komisyon üyeliklerini Şube Müdürü Hakkı Balı, Vaizler Zeynep Öztürk, Bayram Maraşlı, Osmanbey Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Recep Duru’nun yaptığı yarışmada, Kuşu Şehit Er Şenayi Akdağ Çok Programlı Anadolu Lisesinden Kaan Gökmen birinci, Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesinden Aysel Sevil ikinci ve Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesinden Havva Nur Çetinkaya üçüncü oldu.