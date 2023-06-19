Kütahya’nın Simav ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonu ile hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan Kütahya 8. Kafile hac yolcuları için uğurlama programı düzenlendi.

Uğurlama öncesi Üzüm Pazarı Camii Müezzin Kayyımı Celil Doğan’ın seslendirdiği ilahiler ve Kur’an tilaveti ile gönüller coştu. 17 hacı adayının uğurlandığı programda hacı adayları ve yakınları duygulu anlar yaşadı.

Simav İlçe Müftü Vekili Şaphane Müftüsü Salim Üzülmez’in yaptığı dua ile hacı adayları Simav Otogarından Medine’ye uğurlandı.