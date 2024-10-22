Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programı (KKYDP) 14.3 Etap projeleri arasında yer alan ve Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde 20 dekar jeotermal ısıtmalı modern seraların yapımı tamamlandı.

Çitgöl beldesinde ikamet eden iki genç yatırımcı tarafından gerçekleştirilen projelerin hak ediş kontrolü İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapıldı. 20 dekarlık bir alanda üretime geçecek seralara Bakanlık tarafından yüzde 50 hibe sağlanarak yatırımcılara yaklaşık 6 milyon TL’lik bir ödeme yapıldı. Böylelikle Çitgöl bölgesinde KKYDP’nin daha önceki etaplarından yapılan 50 dekarlık modern sera alanı yeni yapılan yatırımlarla 70 dekara çıkarılmış oldu.